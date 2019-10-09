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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun...
Spor 09.10.2019, 19:31 09.10.2019, 19:38
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki günün ikinci antrenmanında, sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'in takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, çabukluk çalışmasıyla devam ettirdikleri idmanı bire bir ve ikiye iki hücum-savunma organizasyonlarıyla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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