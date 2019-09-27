Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la yarın deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindekia, sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ve özel program dahilinde çalışan Victor Moses dışında bütüncuların katıldığı belirtildi.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra üç grup halinde pas ve pres çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.