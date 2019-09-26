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Fenerbahçe derbisinin en deneyimlisi Muslera
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımda 21 maçla Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor.
Spor 26.09.2019, 10:37 26.09.2019, 16:59
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımda 21 maçla Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor.
33 yaşındaki file bekçisinin ardından Fenerbahçe derbisinde en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı 19 kez mücadele etti.
(İHA)
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