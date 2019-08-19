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Fenerbahçe, Frey’i kiraladı

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey’in Nürnberg’e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Spor 19.08.2019, 16:24 19.08.2019, 16:52
Fenerbahçe, Frey’i kiraladı

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey’in Nürnberg’e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamadığı İsviçreli forvet Michael Frey ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg’e satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı.

Frey, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terlettiği 25 maçta 5 gole imza atmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Nürnberg #Michael Frey #futbol #spor #Frey #fenerbahçe
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