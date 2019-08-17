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Fenerbahçe, Gazişehir maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 17.08.2019, 14:22 17.08.2019, 14:50
Fenerbahçe, Gazişehir maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenmanda salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, sahada aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor #futbol #hazırlık #maç #gazişehir #fenerbahçe
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