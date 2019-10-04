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Fenerbahçe, Kadıköy’de 342 gün sonra kaybetti

Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü’ne karşı aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor’a 1-0 kaybetti.

Spor 04.10.2019, 22:54 04.10.2019, 23:00
Fenerbahçe, Kadıköy’de 342 gün sonra kaybetti

Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü’ne karşı aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor’a 1-0 kaybetti.

Antalyaspor’a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe’nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1’lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor’a yenildi.

ERSUN YANAL’IN İLK YENİLGİSİ

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy’deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE, AKDENİZ EKİPLERİNE TAKILDI

Süper Lig’de evinde Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından ikinci mağlubiyetini aldı.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın 6. dakikasında Ufuk ile 1-0 öne geçen Akdeniz ekibine geri kalan dakikalarda sarı-lacivertliler karşılık veremedi. İlk olarak Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini de bir diğer Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’a karşı almış oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

#kadıköy #fenerbahçe
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