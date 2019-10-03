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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

- Sarı-lacivertli takımın isim sponsorluğu için Öznur Kablo ile anlaşma yapıldı

Spor 03.10.2019, 17:26
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Öznur Kablo oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının 2019-2020 sezonunda "Fenerbahçe Öznur Kablo" adıyla mücadele edeceği belirtildi.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imza töreninin, 7 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.


#Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı #Öznur Kablo #sponsorluk
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