Fenerbahçe Kulübü’nde bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreni, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu üyeleri ve sporcuların katılımı ile yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreni, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu üyeleri ve sporcuların katılımı ile yapıldı.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sarı-lacivertli kulübün amatör branş sporcuları katıldı.
Küçük’ün ardından kürsüye gelen Sevil Zeynep Becan ise şunları söyledi:
"Sizleri başkanım ve yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramlaşmak ve bayramlarda bir araya gelmek bizim geleneğimiz. Bir aradaysak; güçlüyüz, kuvvetliyiz çünkü biz Fenerbahçeliyiz."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bayramlaşma töreninde yer almadı.(Güven Mert Ercan/İHA)
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