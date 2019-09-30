Fenerbahçe, Lider Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Hasan Ali Kaldırım, tabanlık yaptırmak için ABD'ye gidecek
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı bildirildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Yeni tabanlık yaptırmak için 1-2 gün içinde ABD'ye gidecek ve özel programına orada devam edecek Hasan Ali Kaldırım'ın, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra hazır olarak takıma katılmasının planlandığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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