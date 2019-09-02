Son Dakika
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da deprem
Luiz Gustavo Fenerbahçe’de
Florin Andone Galatasaray’da
105 yaşında hacı oldu: Tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek
Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü
D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı’yı renklerine kattı
“İslam, güzel ahlakı dünyaya yaymayı emreder”
"Hep şampiyonluk, hep İstiklal Marşı hedefim var"
Keserle babasını öldüren şahıs tutuklandı

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etti

- Sarı-lacivertli kulüp, transfer bedeli olarak Olympique Marsilya'ya 6 milyon avro ödeyecek

Spor 02.09.2019, 17:38
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etti
banner63


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

#fenerbahçe #futbol #Luiz Gustavo
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@