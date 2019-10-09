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Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Spor 09.10.2019, 13:59 09.10.2019, 14:04
Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#süper lig #fenerbahçe
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