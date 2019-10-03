Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemeyecek.
- Kadıköy'de 15 maçtır kaybetmiyor
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
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