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Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Spor 31.08.2019, 08:07 31.08.2019, 12:25

İSTANBUL (AA) - Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

- Son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak.

Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

- 9 sezon sonra 3'te 3 peşinde

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak.

Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.

- Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi.

Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

- Ersun Yanal, ilk 11'i bozmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kazanan takımını bozmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric.

#3. hafta #fenerbahçe #futbol #süperlig #Trabzonspor
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