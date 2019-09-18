Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile havayolu şirketi Corendon Airlines arasında sponsoruluk anlaşması imzalandı.

Ülker Stadı'nda düzenlenen töreni, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. İmza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli voleybol takımının başantrenörü Zoran Terzic, oyuncular Eda Erdem Dündar, Brankica Mihajlovic ile Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer hazır bulundu.

İmza töreninde bir açıklamada bulunan Ali Koç, sponsorların son yıllarda spordan uzaklaştığını vurgulayarak, "Corendon Airlines, Fenerbahçe ailesine 'hoş geldiniz' diyorum. İyi ki yapmışız dersiniz önümüzdeki yıllarda. Sponsorlar kaçmaya başladı. Hep beraber bindiğimiz dalı kestik. İnşallah beraber pastayı büyüttüğümüz günleri görürüz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a kaybettiği maçı oğluyla evde büyük bir heyecanla takip ettiklerini anlatan Koç, "(5. sette Türkiye 9-6 üstünken) Bitti bu iş dedik. (Gülerek) Oğlum hocaya sallamaya başladı sonra. Spiker de gaza geldi. Bizi de getirdi. Hocamız aslında yapması gerekeni yapıyordu. Daha fazla anlatmayayım." diye konuştu.

A Milli Takımı başarısından kutlayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Oyunculara, takıma helal olsun. Müthiş iş çıkardılar. Korakor mücadele ettiler. Federasyona, başkana mükemmel organizasyon için, oyunculara milli coşkuyu aşıladıkları ve tüm Türkiye'ye örnek oldukları için teşekkür ediyoruz. Ankara taraftarına da bir alkış. Gurur duyduk. Futbolda milli maç vardı. Ona da tekrar kavuştuk. Basketbolda ABD maçı ile heyecanlandık. Milli takımı hep beraber desteklemeyi özlemişiz. Zoran Terzic hocamızı da tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu hocaya sahip olmamız gurur duyacağımız bir şey. Bu sezon Fenerbahçe için rüya bir sezon yaşayabiliriz. Şansı bol olsun hepimizin. Ürünü daha cezbedecek hale getirmek lazım. Bu sene kazanan takım yaptık. İnsanları getirmek için daha fazla çalışma yapmamız lazım. Futbolda insanları spordan soğutan o kadar şey yaşandı. Hep birlikte tamir edeceğiz bunları."

- Burhan Karaçam: "Geniş kapsamlı bir iş birliği"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Corendon Airlines ile geniş kapsamlı bir iş birliği yaptıklarını anlattı.

Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğunu ifade eden Karaçam, şöyle konuştu:

"Sadece futbol değil birçok branşımız var. Voleybol çok önemli yer tutuyor. Zoran Terzic bu sene de devam ediyor. Takımımızı yeni oyuncularla güçlendirdik. Çok iddialıyız Türkiye'de ve Avrupa'da. 2 hafta önce Terzic ve Mihajlovic karşımızdaydı Sırbistan Milli Takımı'ndaydı. Şimdi ise yanımızdalar. Spor çok enterasan. Elimizden gelen her türlü desteği voleybola vermeye çalışıyoruz. İyi bir sezon olmasını diliyoruz. Corendon Airlines gibi birçok grubun futbol dışındaki branşlara desteklerinin artmasını diliyoruz. Sırt sponsorluğunda Fenerbahçe'ye destek olacaklar. Geniş kapsamlı bir iş birliği. Sadece forma ve para değil. Gönül birlikteliği. Birçok konuda ortak hareket edeceğiz. Sponsorluk konusunda diğer kulüpler yakınımızda değiller. Büyüyoruz. Buna ihtiyacımız var. Çok büyük bir mali yükümüz var. Hiç kolay olmuyor."

- Yıldıray Karaer: "İnşallah Corendon Airlines, Fenerbahçe'ye uğurlu gelir"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Türk voleybolunun Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını belirterek, "Kadın Milli Takımı önemli bir başarı elde etti. Bunlardan cesaret alarak, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başarısında bir nebze tuzumuz olması amacıyla birlikte olmak istedik. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah Corendon Airlines, Fenerbahçe'ye uğurlu gelir." diye konuştu.

- Terzic: "En büyük dileğim Corendon ile CEV Şampiyonlar Ligi finaline uçmak"

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Terzic, yeni sponsorlarına teşekkür ederek, "Sponsorluklar bizim için çok önemli. Sponsorlarımız olduğunda çok güvende hissediyoruz. Sadece sponsor değil ailemizin bir parçası. Elimizden geleni yapıp herkesi memnun etmek istiyoruz. En büyük dileğim Corendon ile CEV Şampiyonlar Ligi finaline uçmak." dedi.

Sırbistan Milli Takımı ile finalde Türkiye'yi yenerek Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Terzic, son sette 9-6 gerideyken neler hissettiğiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Türk Milli Takımı çok iyi bir iş başardı. Finalde Türkiye ile oynamak bizim için sürprizdi. Sırbistan daha tecrübeli. Türk takımı ise daha genç. Finali bu yüzden kazandık. Finaldeki atmosferi kariyerimde hiç görmedim. Çok zordu. Hiç kötü söz söylenmedi. Fair-play maksimum seviyedeydi."

"Karar setinde Türk Milli Takımı'nın başında olsanız ne yapardınız? Maçı nasıl çevirirdiniz?" sorusunu ise Terzic, "Çok komik soru. Türk Milli Takımı, dünyadaki en iyi koçlardan birine sahip. Giovanni, nasıl daha iyi oynatabileceğini biliyor takımını. Muhtemelen Giovanni ile aynı şeyleri yapardım." cevabını verdi.

Vatandaşı olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'le çok iyi arkadaş olduklarını anlatan Terzic, "Programlar çok yoğun ve hiç bir araya gelemedik. O bir efsane. Umarım ben de onun THY Avrupa Ligi'nde ulaştığı başarılara ulaşabilirim." diye konuştu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise "Kadın voleybolunu daha üst seviyeye çıkardık. Sponsorların takımlarda önemi çok fazla. Corendon Airlines'a çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Fenerbahçe Opet'e şans getirecek. Bizlerin bu tarz sponsorluklara çok fazla ihtiyacı var. Bu sezon Fenerbahçe olarak gücümüzün son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Çok güzel bir takım oluşturduk. Corendon'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yakaladıkları başarı hakkında da konuşan Eda, "Genç kız çocuklarına örnek olduk. Herkes bizler gibi olmak istediklerini ve çocuklarına isimlerimizi vermek istediklerini söylüyor. İnsanların geri dönüşü bireysel ödüllerden daha değerli. Takım olarak kazanmadıktan sonra ödüllerin bir anlamı yok." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Opet'in Sırp oyuncusu Brankica Mihajlovic de sarı-lacivertli takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe'de oynamıştım. O zaman da evimde hissetmiştim. Çok şanslıyım tekrar döndüğüm için. Burası benim ilk seçeneğimdi. Umuyorum çok güzel bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni verilen hediyeler ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.