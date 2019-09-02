Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı
Lige 2’de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
Lige 2’de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
Süper Lig’de çıktığı ilk 2 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe, ligin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça oldukça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Rodrigues ile öne geçti. Trabzonspor ise Ekuban ile dakika 28’de cevap verdi. İlk yarı etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe’de 44. dakikada Rodrigues’in bir şutu da direkten döndü. İki taraf bu sonuçla sahadan birer puanla ayrılırken, Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundaki ilk puan kaybını yaşadı.
TRABZONSPOR HASRETİ DİNDİREMEDİ
KADIKÖY SERİSİ DEVAM ETTİ
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı yenilmeme serisi ise bu müsabaka ile birlikte 48 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda taraftarı önünde 25 galibiyet alırken, 23 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
MEVLÜT SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe’nin son transferi olan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk kez Trabzonspor maçında tanıştı. Erdinç, müsabakanın 83. dakikasında Kruse’nin yerine oyuna dahil oldu.(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)
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