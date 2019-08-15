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Fenerbahçe taktik çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig’de 18 Ağustos Pazartesi günü evinde oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 15.08.2019, 14:58 15.08.2019, 15:11
Fenerbahçe, Süper Lig’de 18 Ağustos Pazartesi günü evinde oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00’de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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