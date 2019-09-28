Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'daki yenilmezlik serisini sürdürdü





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi karşılaşmasında konuk olduğu Galatasaray'la golsüz berabere kaldı.

Bu sezon ikinci beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 12'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.





- Deplasmandaki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı





Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Fenerbahçe, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 4. beraberliğini alırken, 1 kez de buradan galip ayrılmıştı.





- Vedat Muric'in kafasına bandaj sarıldı





Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı.

Oyun alanı kenarına gelen ve kafasına bandaj sarılan Vedat, oyuna devam etti.





- Ersun Yanal'ın hamleleri





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren ilk yarı sonrasında ilk değişikliğini ikinci yarının başında yaptı.

Sakatlıktan dönen Isla'yı kenara alan Yanal, Deniz Türüç'ü sahaya sürdü. Deniz'in girişiyle Ozan Tufan sağ beke geçerken, Deniz sağ açıkta görev aldı.

Yanal, ikinci oyuncu değişikliğini ise 90+2. dakikada gerçekleştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Deniz kenara gelirken, Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

Ersun Yanal, son oyuncu değişiklik hakkını ise 90+6. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürerek kullandı.





- Hasan Ali bu sezon ilk kez forma giydi





Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

Hasan Ali, derbinin 90+6. dakikasında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynanan mücadelede sakatlanmıştı.





- Emre Belözoğlu ilk sarı kartını gördü





Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon ilk sarı kartını Galatasaray derbisinde gördü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, mücadelenin 75. dakikasında Emre Mor'a faul yaptı. Hakem Cüneyt Çakır, Emre'ye sarı kart gösterdi.





- Altay'dan başarılı performans





Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Özellikle maçın ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapatan 21 yaşındaki file bekçisi, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.



