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Fenerbahçe ve Trabzonspor stada geldi

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takım da Ülker Stadı’na giriş yaptı.

Spor 01.09.2019, 20:34
Fenerbahçe ve Trabzonspor stada geldi
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Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takım da Ülker Stadı’na giriş yaptı.

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu zorlu mücadele öncesi her iki takımı taşıyan otobüs de yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada giriş yaptı.

(Uygar Aydın - Bora Akyol/İHA)
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