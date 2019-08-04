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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 04.08.2019, 13:18
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00’da başladı. Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman; pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla sürdürecek.

(İHA)
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