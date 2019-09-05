Flaş HaberIrak'ın kuzeyine hava harekatı
Son Dakika
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun...
Spor 05.09.2019, 13:20 05.09.2019, 13:50
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanın, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yeni Sayımız