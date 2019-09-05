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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

- Sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Isla, takımdan ayrı düz koşulara başladı

Spor 05.09.2019, 22:30
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Mauricio Isla, takımdan ayrı düz koşulara başladı. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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