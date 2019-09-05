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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
- Sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Isla, takımdan ayrı düz koşulara başladı
Spor 05.09.2019, 22:30
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Mauricio Isla, takımdan ayrı düz koşulara başladı. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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