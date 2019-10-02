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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana...
Spor 02.10.2019, 15:01
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses ile ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım'ın antrenmana katılmadığı aktarıldı.
Sol diz ön çapraz bağları kopan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Erten Ersu'nun yaklaşık 8 ay sonra topla çalışmalara başladığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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