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Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 22.08.2019, 13:54
Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan, geçen sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener’in ailesi Can Bartu Tesisleri’ne bir ziyarette bulundu ve takımın antrenmanını izledi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)
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