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Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi sürüyor
Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 22.08.2019, 13:54
Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Öte yandan, geçen sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener’in ailesi Can Bartu Tesisleri’ne bir ziyarette bulundu ve takımın antrenmanını izledi.
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İHA)
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