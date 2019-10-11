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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki...
Spor 11.10.2019, 14:10
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Moses ve Rodrgiues'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Hasan Ali'nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD'de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, hafta sonunu izinli geçirdikten sonra 14 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde tekrar başlayacak.
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