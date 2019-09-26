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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

- Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile Isla, takımdan ayrı çalıştı - Moses, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü, Rodrigues'in ise tedavisine devam edildi

Spor 26.09.2019, 12:16
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasının da yer aldığı minyatür kale maçlar yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Victor Moses'ın ise özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanı sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien Comolli ile idari menajeri Volkan Ballı da takip etti.

#antrenman #fenerbahçe #futbol #Galatasaray #süper lig
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