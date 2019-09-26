Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları
- Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile Isla, takımdan ayrı çalıştı - Moses, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü, Rodrigues'in ise tedavisine devam edildi
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasının da yer aldığı minyatür kale maçlar yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Victor Moses'ın ise özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Antrenmanı sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien Comolli ile idari menajeri Volkan Ballı da takip etti.
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