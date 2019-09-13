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Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 13.09.2019, 14:27 13.09.2019, 14:52
Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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