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Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 14.08.2019, 14:24
Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00’de salonda gerçekleştirilen sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçların ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.

(İHA)
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