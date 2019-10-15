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Fenerbahçe’de salonda kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salon çalışmasıyla tamamladı.

Spor 15.10.2019, 13:31 15.10.2019, 14:45
Fenerbahçe’de salonda kuvvet çalıştı

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 8. haftasında pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanına bugün akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

(GME-BA-S)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#idman #denizlispor #fenerbahçe
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