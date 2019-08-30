Son Dakika
Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki
Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
"F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”
Ege Denizi’nde deprem
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik...

Spor 30.08.2019, 12:29
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
banner63


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 2 gruba ayrılarak çalıştığı belirtildi. İlk gruptaki oyuncuların kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.


#fenerbahçe #futbol #Spor Toto Süper Lig #süperlig #Trabzonspor
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@