Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandacuların 2 gruba ayrılarak çalıştığı belirtildi. İlk gruptaki oyuncuların kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.



