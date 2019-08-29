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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
- Sırtında hafif ağrısı bulunan kaleci Altay Bayındır salonda çalıştı
Spor 29.08.2019, 09:37
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdükleri antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Antrenmana, sırtında hafif ağrısı bulunan kaleci Altay Bayındır katılmadı.
Altay'ın yanı sıra tedavileri devam eden Victor Moses ve Mauricio Isla ile çalışmalarını salonda sürdüren Hasan Ali Kaldırım da antrenmanda yer almadı.
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