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Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde...

Spor 09.10.2019, 13:42
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanın salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

#antrenman #fenerbahçe #futbol #süper lig #Yukatel Denizlispor
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