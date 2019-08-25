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Fenerbahçe’den ’Adil Rami’ açıklaması
Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami’nin transfer görüşmeleri için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
Spor 25.08.2019, 14:19
Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami’nin transfer görüşmeleri için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. "(İHA)
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