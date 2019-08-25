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Fenerbahçe’den ’Adil Rami’ açıklaması

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami’nin transfer görüşmeleri için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Spor 25.08.2019, 14:19
Fenerbahçe’den ’Adil Rami’ açıklaması

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami’nin transfer görüşmeleri için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada son olarak Fransa Ligue1 ekiplerinden Olympique Marsilya’da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan savunma oyuncusu Adil Rami’nin transfer görüşmelerine başlamak için bugün İstanbul’a geleceği açıklandı. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. "

(İHA)
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