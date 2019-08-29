Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik mesajı





İSTANBUL (AA) -nın başkanlığına yeniden seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanıiçin tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.



