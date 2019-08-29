Son Dakika
Keçiören’de korkutan yangın
Quaresma, Kasımpaşa’da
PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
İngilizler Boris Johnson’a karşı imza topluyor
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan ’Kapalı Maraş’ mesajı
Aykut Kocaman’a genç sporculardan yoğun ilgi
Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
Avrupa’da panik: 100 kişi hayatını kaybetti
"Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır"

Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de yer...

Spor 29.08.2019, 13:36
Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik mesajı
banner63


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.


#Fenerbahçe Kulübü #Fikret Orman #futbol #Kulüpler Birliği Vakfı
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@