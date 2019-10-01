Fenerbahçe'den genç futbolcuya profesyonel sözleşme





İSTANBUL (AA) -Takımı, altyapısında oynayan 15 yaşındakiile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat'ın da hazır bulunduğu törende genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.



