Fenerbahçeli Esra Ural Topuz: "Benim için gerçekten duygusal bir maçtı"
Fenerbahçeli basketbolcu Esra Ural Topuz, sarı lacivertli forma altında kupa kaldırdığı için mutlu olduğunu söyledi.
Spor 10.10.2019, 09:06
Fenerbahçeli basketbolcu Esra Ural Topuz, sarı lacivertli forma altında kupa kaldırdığı için mutlu olduğunu söyledi.
Esra Ural Topuz, "Benim için gerçekten duygusal bir maçtı. Kayseri’de oynarken Kayseri’de kupa kaldıramadım ancak Fenerbahçe forması ile Kayseri’de kupa kaldırdım. Fenerbahçe olarak da sezona kupayla başladığımız için çok mutluyuz. Son şampiyonuz ve bunun bilincindeyiz. İnşallah yeni sezonda da başarılı olup şampiyon olmak istiyoruz. Katıldığımız tüm kulvarlarda hedefimiz şampiyonluk" yorumu yaptı.(İHA)
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