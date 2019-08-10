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Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu
21. Cumhuriyet Kupası’nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak Fenerbahçe’de maçın kamp kadrosu açıklandı.
Spor 10.08.2019, 12:33
21. Cumhuriyet Kupası’nda bu akşam Demir Grup Sivasspor ile mücadele olacak Fenerbahçe’de maçın kamp kadrosu açıklandı.
"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."
Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan DG.Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.(İHA)
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