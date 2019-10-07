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Fenerbahçe'ye yeni sponsor
- Sarı-lacivertli kulüp, Fluo ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzaladı
Spor 07.10.2019, 15:28
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Fluo Group Üst Yöneticisi (CEO) Alexios Mavrogenis'in katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin 9 Ekim Çarşamba günü Ülker Stadı'nda düzenleneceği belirtildi.
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