Son Dakika
Kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu sonra cesedi bulundu
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

- Sarı-lacivertli kulüp, Fluo ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor 07.10.2019, 15:28
Fenerbahçe'ye yeni sponsor
banner63


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İnovasyon ve teknoloji uzmanlığı ile mobil deneyimini daha ileriye taşımayı hedefleyen Fluo, bu anlaşma doğrultusunda Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'mizin erkek voleybol takımına forma sırt, kadın voleybol takımına ise şort-tayt sponsoru oldu." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Fluo Group Üst Yöneticisi (CEO) Alexios Mavrogenis'in katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin 9 Ekim Çarşamba günü Ülker Stadı'nda düzenleneceği belirtildi.


#fenerbahçe #Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı #Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı #sponsor #voleybol
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@