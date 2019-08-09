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Fernando Andrade sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Spor 09.08.2019, 23:07
Fernando Andrade sağlık kontrolünden geçti
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Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspordan yapılan yazılı açıklamada, “Brezilyalı futbolcumuz Fernando Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcumuzun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı” denildi.

(Onur Erden/İHA)
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