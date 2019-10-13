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Ferrari pilotu Leclerc'e 15 saniye ceza

- Japonya Grand Prix'sinde Verstappen ile çarpışan ve yarış sonrasında 15 saniye ceza alan Leclerc, yedinci sıraya geriledi

Spor 13.10.2019, 14:10
Ferrari pilotu Leclerc'e 15 saniye ceza


İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sinde kazaya karışan Ferrari pilotu Charles Leclerc, 15 saniye ceza aldı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın kazandığı yarışın ardından ilk turdaki kazayı inceleyen direktörler, 21 yaşındaki genç pilota, Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen'le çarpışması için 5, kazanın ardından güvensiz sürüşü için 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırdı.

Bu cezanın ardından Leclerc, organizasyonu 7. sırada tamamlarken, Renault pilotu Daniel Ricciardo altıncı sıraya yükseldi.

Pilotlar klasmanında üçüncü sırada yer alan Charles Leclerc'in puanı 221'e, takımlar klasmanında ikinci sıradaki Ferrari'nin puanı da 433'e düştü.

#Max Verstappen #Japonya Grand Prix #Formula 1 #Charles Leclerc
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