FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Başlıyor

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Ay-yıldızlılarımız 9 Ağustos Cuma TSİ 15.15’te Slovenya ile karşılaşacak. İtalya’nın Udine kentinin ev sahipliğindeki FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 9–17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

3 ZORLU MAÇ

Şampiyonada Slovenya, Litvanya ve Estonya ile C Grubu’nda yer alacak millilerimiz, ilk grup maçını 9 Ağustos Cuma TSİ 15.15’te (yarın) Slovenya ile oynayacak. Ay-yıldızlılarımız, 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.15’te Litvanya ve grubundaki son maçında da 11 Ağustos Pazar günü 19.45’te Estonya ile karşı karşıya gelecek.

SPORCU KADROSU

16 Yaş Altı Milli Takımımızın oyuncu kadrosunda Ömer Ege Peksarı, Koralp Türk (Anadolu Efes), Yiğit Hamza Mestoğlu – (Teksüt Bandırma BK), Enes Doruk Tüzün, Hasan Efe Uzun (Darüşşafaka), Berkay Yılmaz – (Fenerbahçe), Acar Şen – (Galatasaray), Bülent Hamza Çelik – (İstanbul BŞB), Eray Büyükcangaz, Adem Bona – (Pınar Karşıyaka), Batın Tuna – (Tofaş) ve Mevlüt Melih Doğan – (Türk Telekom) bulunuyor.