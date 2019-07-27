FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Başlıyor

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele, 27 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Yunanistan’ın Volos kentinin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile A Grubu’nda yer alacak millilerimiz ilk grup maçını bugüni TSİ 16.45’te Büyük Britanya ile oynayacak. Ay-yıldızlılarımız, yarın TSİ 14.30’da Almanya ve grubundaki son maçında da 29 Temmuz Pazartesi günü 19.00’da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada mücadele edecek kadroda şu basketbolcular bulunuyor:

Ömer Can İlyasoğlu, Göktuğ Baş, Mustafa Kurtuldum, Tarık Sezgün (Anadolu Efes), Atakan Erdek, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Boran Güler (Bandırma Kırmızı), Ömer Yasir Küçük (Ormanspor), Adem Bona (Pınar Karşıyaka), Berkan Aksu (Tofaş), Tibet Deniz Görener (Montverde Academy).