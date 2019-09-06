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FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren ya da daha önce oynamış oyuncuların sayısı dikkat çekiyor.

Spor 06.09.2019, 15:24 06.09.2019, 15:39
FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren ya da daha önce oynamış oyuncuların sayısı dikkat çekiyor.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta başlayan turnuvada mücadele eden milli takımların kadrolarında 54 aktif NBA oyuncusu bulunuyor. NBA'e seçilen ve önceden forma giymiş oyuncular da eklenince bu rakam 103'e ulaşıyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda da kariyerini NBA'de sürdüren Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz yer alıyor.

2014 yılındaki Dünya Kupası'nda ise 45'i aktif olmak üzere toplam 92 NBA oyuncusu milli takımlarının başarısı için mücadele etmişti.

Turnuvada Boston Celtics'ten 6, Milwaukee Bucks ve Sacramento Kings'ten 5, Memphis Grizzlies, Orlando Magic ve San Antonio Spurs'ten ise 4 NBA oyuncusu var. ABD dışında kadrosunda en çok NBA oyuncusunu Fransa ve Sırbistan (5'er) ile Avustralya ve İspanya (4'er) bulunduruyor.

#2019 FIBA Dünya Kupası #cedi osman #çin #Ersan İlyasova #Furkan Korkmaz #NBA
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