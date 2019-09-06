FIBA Dünya Kupası'nda Çin, Güney Kore'yi, Tunus da Filipinler'i mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda iki klasman maçı oynandı.

M Grubu'nda oynanan mücadelede Çin, Güney Kore'yi 77-73 mağlup etti. Çin, rakibi karşısında devreyi de 35-32 önde kapadı.

N Grubu'nda ise Tunus ile Filipinler karşı karşıya geldi. Devreyi 46-24 önde tamamlayan Tunus, salondan da 86-67 galip ayrıldı.