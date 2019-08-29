FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (2)





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Dünya Basketbol Şampiyonası'nın beşincisi 1967 yılında Uruguay'da yapıldı.

27 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda birincilik kürsüsünde yer alan Sovyetler Birliği, ilk altın madalyasını kazandı. Şampiyonada Yugoslavya gümüş, Brezilya ise bronz madalya aldı.

Ilıman iklime sahip olup, yıl boyunca ortalama 13 derecelik sıcaklığı bulunan Uruguay'da, 1967 yılında yapılan şampiyonada dondurucu soğuklar yaşandı. Olumsuz hava koşullarından dolayı şampiyonanın yapıldığı salonlara ısıtma sistemleri sonradan eklendi.

Şampiyonanın A Grubu'nda İtalya, Meksika, Yugoslavya ve ABD, B Grubu'nda Arjantin, Peru, Japonya ve Sovyetler Birliği, C Grubu'nda ise Brezilya, Paraguay, Polonya ve Porto Riko mücadele etti.

Toplam 13 ülkenin katıldığı şampiyonada gruplarında ilk iki sırayı alan Yugoslavya, ABD, Sovyetler Birliği, Arjantin, Brezilya ve Polonya final grubuna yükseldi. Ev sahibi Uruguay ise direkt final grubuna katıldı.

Montevideo'nun Cilindro Municipal Salonu'nda yapılan final grubu maçlarında sadece ABD'ye 59-58 yenilen Sovyetler Birliği, şampiyonayı zirvede tamamladı. Grupta, Polonya'yı 86-61, Brezilya'yı 78-74, Arjantin'i 96-61, Uruguay'ı 60-54 ve Yugoslavya'yı 71-59 yenen Sovyetler Birliği mutlu sona ulaştı.

Yugoslavya, final grubunda 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak averajla gümüş madalyanın sahibi oldu. Grupta 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Brezilya da averajla bronz madalya kazandı. Yugoslavya ve Brezilya ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip ABD, averajla dördüncü sırada yer aldı. Polonya beşinci, Arjantin altıncı, ev sahibi Uruguay ise yedinci sırayı elde etti.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu, 9 maçta 177 sayı atan (19,7 ortalama) Polonyalı Mieczyslaw Lopatka oldu. Yugoslavya'dan Ivo Daneu ise 1967 Dünya Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.





- 1970 Dünya Şampiyonası





Dünya Şampiyonası, 1970 yılında ilk kez Güney Amerika'nın dışında, Avrupa'da yapıldı.

Güney Amerika'da yapılan ilk 5 organizasyonun ardından 1970 yılında düzenlenen 6'ıncı şampiyona Yugoslavya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplam 13 ülkenin katıldığı şampiyonada Yugoslavya ilk şampiyonluğunu elde etti. Yugoslavya'nın ardından Brezilya gümüş, Sovyetler Birliği ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonada A Grubu'nda ABD, Çekoslovakya, Küba ve Avustralya, B Grubu'nda Brezilya, İtalya, Güney Kore ve Kanada, C Grubu'nda ise Sovyetler Birliği, Uruguay, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri karşılaştı. Yugoslavya ise şampiyonaya ev sahipliği yaptığı için final grubuna direkt olarak kaldı.

Grup karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alan ABD, Çekoslovakya, Brezilya, İtalya, Sovyetler Birliği ve Uruguay ile Yugoslavya final grubunda mücadele etti. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan Yugoslavya, 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle grubu ilk sırada tamamladı ve altın madalyaya uzandı. Yugoslavya, tek yenilgisini Sovyetler Birliği (87-72) karşısında aldı.

Final grubunu averajla ikinci sırada tamamlayan Brezilya, gümüş madalyanın sahibi oldu. Grupta Brezilya ile oynadığı karşılaşmayı 66-64 kaybeden Sovyetler Birliği ise averajla üçüncü sırayı aldı ve bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu 8 maçta 261 sayı atan (32,6 ortalama) Güney Koreli Pa Shin Dong oldu. Sovyetler Birliği'nden Sergei Belov ise en değerli oyuncu (MVP) seçildi.





- 1974 Dünya Şampiyonası

Porto Riko'da 1974 yılında gerçekleştirilen yedinci şampiyona tarihin en çekişmeli mücadelesine sahne olurken, kürsüye çıkan 3 takımın da puanları aynıydı.

Porto Riko'da 3-14 Temmuz 1974 tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya ilk kez 14 takım katıldı. Şampiyonada Sovyetler Birliği altın, Yugoslavya gümüş, ABD ise bronz madalya kazandı.

Kupada Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Meksika, Sovyetler Birliği, Arjantin, Filipinler, İspanya, ABD, Avustralya, Kanada, Küba, Çekoslovakya, son şampiyon Yugoslavya ve ev sahibi Porto Riko yer aldı.

A Grubu'nda Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Meksika ve Sovyetler Birliği, B Grubu'nda Arjantin, Filipinler, İspanya ve ABD, C Grubu'nda Avustralya, Kanada, Küba ve Çekoslovakya mücadele etti. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Sovyetler Birliği, Brezilya, ABD, İspanya, Küba ve Kanada final grubuna yükseldi. Porto Riko evsahibi takım olduğundan, Yugoslavya ise son şampiyon unvanından dolayı final grubuna direkt katıldı.

Birincinin averajla belirlendiği şampiyonada, kürsüye çıkan takımlar arasındaki ilk maçta Yugoslavya, Sovyetler Birliği'ni 82-79 yendi. Yugoslavya şampiyonluk adaylarından yenilgisiz ABD ile oynadığı maçı kaybetti. İlk yarıyı 50-41 önde tamamlayan Yugoslavya, ABD'ye 91-88 mağlup oldu. ABD ise kazandığı takdirde şampiyon olacağı maçta Sovyetler Birliği'ne yenildi. İlk yarısı 55-55 berabere biten maçta rakibini 105-94 yenen Sovyetler Birliği, averajla şampiyonluğu elde etti. Aynı puana sahip takımlardan Yugoslavya averajla gümüş, ABD ise averajla bronz madalya aldı.

1974 Dünya Şampiyonası'nda Sovyetler Birliği'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 92 sayı farkla (140-48) mağlup ettiği maç, şampiyona tarihinde hala en yüksek farkla sona eren maç olma özelliğini taşıyor.

Oynadığı 7 maçta 189 sayı atan (27 ortalama) Meksikalı Arturo Guerrero şampiyonanın sayı kralı oldu. Yugoslavya'dan Dragan Kicanovic şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.





- 1978 Dünya Şampiyonası





Dünya Şampiyonası, 1978 yılında ilk kez Asya kıtasında organize edildi.

Organizasyonun sekizincisi 1978 yılında Filipinler'de düzenlendi. Yugoslavya'nın yenilgisiz altın madalyaya ulaştığı şampiyonada, Sovyetler Birliği gümüş, Brezilya ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Kanada, Güney Kore, Senegal, Yugoslavya, Brezilya, Çin, İtalya, Porto Riko, Avustralya, Çekoslovakya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Sovyetler Birliği ve ev sahibi Filipinler olmak üzere toplam 14 takım mücadele etti.

A Grubu'nda Kanada, Güney Kore, Senegal, Yugoslavya, B Grubu'nda Brezilya, Çin, İtalya, Porto Riko, C Grubu'nda Avustralya, Çekoslovakya, Dominik Cumhuriyeti ve ABD mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan Yugoslavya, Kanada, Brezilya, İtalya, ABD ve Avustralya yarı final grubuna katıldı. Şampiyonanın yarı final grubuna Filipinler ev sahibi olarak, Sovyetler Birliği ise son şampiyon unvanıyla direkt katılmaya hak kazandı.

Grubu ilk iki sırada tamamlayan Sovyetler Birliği ile Yugoslavya altın madalya, üçüncü ve dördüncü sıradaki Brezilya ve İtalya ise bronz madalya mücadelesinde karşılaşma şansı yakaladı.

Altın madalyanın sahibini belirleyecek karşılaşmada Yugoslavya ve Sovyetler Birliği arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yugoslavya, normal süresi 73-73'lük skorla sona eren maçta rakibini 82-81 yenerek altın madalya aldı. Şampiyonanın üçüncüsünü belirleyecek maçta ise Brezilya, İtalya'yı 86-85 mağlup ederek, ülkesine bronz madalya ile döndü.

1978 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'nın Çin'i 154-97 yendiği maç, toplam 251 sayı ile şampiyona tarihine en çok sayı atılan maç olarak geçti.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu, 7 maçta 188 sayı atan (26,9 ortalama) Çekoslovakya'dan Kamil Brabenec oldu. Yugoslavya'dan Drazen Dalipagic ise en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

(Sürecek)