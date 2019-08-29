FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (4)





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan FIBA Dünya Kupası'nın son şampiyonu ABD oldu.

İspanya'nın ev sahipliğinde 2014'te gerçekleştirilen turnuvada 24 takım mücadele etti. İlk kez FIBA Dünya Kupası adıyla organize edilen şampiyonada İspanya'nın yanı sıra ABD, Angola, Mısır, Senegal, Meksika, Porto Riko, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, İran, Filipinler, Güney Kore, Fransa, Litvanya, Hırvatistan, Slovenya, Ukrayna, Sırbistan, Avustralya, Yeni Zelanda yer aldı. Türkiye, Brezilya, Finlandiya ve Yunanistan ise "wildcard" hakkıyla organizasyonda mücadele etti.

ABD, 2010'da olduğu gibi 2014'te de mutlu sona ulaşarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Şampiyonluk sayısını beşe yükselten ABD, Yugoslavya'yı yakaladı. Finalde Sırbistan'ı 129-92 yenen ABD, turnuvadaki 9 karşılaşmasını da farklı kazandı.

Türkiye, "wildcard" hakkıyla katıldığı kupada çeyrek finale kadar yükseldi. Organizasyonda 4 galibiyet ve 3 yenilgi alan Türkiye, çeyrek finalde Litvanya'ya 73-61 mağlup oldu.

İspanya 2014'ün en skorer ismi ev sahibinden Pau Gasol oldu. Oynadığı 7 maçta 140 sayı üreten Gasol, 20 ortalama tutturdu. ABD'li Kyrie Irving ise turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.





- Türkiye, 2010'da en büyük başarısını yakaladı





Türkiye, organizasyonda en büyük başarısını ev sahipliği yaptığı 2010'da elde etti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'de 28 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 24 ülke katıldı. Turnuvada ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Arjantin, İspanya, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya, Fransa, Brezilya, Porto Riko, Kanada, Avustralya, Hırvatistan, Rusya, Litvanya, Almanya, Çin, İran, Lübnan, Angola, Ürdün, Tunus, Yeni Zelanda, Fildişi Sahili yer aldı.

Şampiyonada ABD, Türkiye'yi İstanbul'daki final karşılaşmasında 81-64 yenerek mutlu sona ulaştı. Türkiye gümüş, Litvanya ise bronz madalya aldı. Tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaşan ABD, turnuvada oynadığı 9 maçta 9 galibiyet elde etti. Tek mağlubiyetini finalde ABD'ye yenilerek alan Türkiye, turnuvada ikinci olarak tarihinin en büyük başarısını yakaladı.

Türkiye 2010'un en skorer ismi Arjantinli Luis Scola oldu. Oynadığı 9 maçta 244 sayı atan Scola, 27,1 sayı ortalaması tutturdu. ABD'li Kevin Durant ise turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.









- 2006'da İspanya şampiyon





2006 yılında düzenlenen 15. Dünya Şampiyonası'nda İspanya mutlu sona ulaştı.

Japonya'da 19 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Yunanistan ikinci, ABD ise üçüncü sırayı aldı. Türkiye'nin 6. tamamladığı turnuvaya katılan takımların sayısı, 1986'daki şampiyonanın ardından tekrar 16'dan 24'e çıkarıldı.

Saitama, Hamamatsu, Sendai, Sapporo ve Hiroshima'da oynanan şampiyonada ev sahibi Japonya ile Arjantin, Fransa, Lübnan, Nijerya, Sırbistan-Karadağ, Venezuela, Angola, Almanya, Yeni Zelanda, Panama, İspanya, Avustralya, Brezilya, Yunanistan, Litvanya, Katar, Türkiye, Çin, İtalya, Porto Riko, Senegal, Slovenya ve ABD yer aldı.

Oynadığı 9 maçın tamamından galip ayrılan İspanya Milli Takımı, finalde Yunanistan'ı 70-47 yenerek altın madalyaya ulaştı ve organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

2006 Dünya Şampiyonası'nın en skorer ismi Çinli Yao Ming oldu. Ming oynadığı 9 maçta 152 sayı atarak, 25,3 sayı ortalaması tutturdu. İspanya'dan Pau Gasol ise turnuvanın MVP'si olma başarısı gösterdi.





- 2002'de gülen taraf Yugoslavya







ABD, ilk kez 2002 yılında Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Indianapolis'te 29 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2002 Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan takım Yugoslavya oldu. Arjantin gümüş, Almanya bronz madalya kazandı. Ev sahibi ABD turnuvayı 6. tamamladı, Türkiye ise 9. sırayı aldı.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği şampiyonaya ev sahibi ABD'nin yanı sıra Angola, Kanada, İspanya, Yugoslavya, Brezilya, Lübnan, Porto Riko, Türkiye, Cezayir, Çin, Almanya, Arjantin, Yeni Zelanda, Rusya ve Venezuela katıldı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu ve MVP'si Almanya'dan Dirk Nowitzki oldu. 9 maçta 216 sayı atan Nowitzki, 24 sayı ortalamasıyla oynadı.





- 1998'de kupayı Yugoslavya kaldırdı





Yunanistan, 1998 yılında Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Tarihte 13. kez düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 16 takım mücadele etti. Turnuvada ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Yugoslavya, Rusya, ABD, İspanya, İtalya, Litvanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Porto Riko, Kanada, Nijerya, Japonya, Senegal, Güney Kore yer aldı.

Tek yenilgisini İtalya'ya karşı grup maçlarında alan Yugoslavya, finalde Rusya'yı 64-62 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Rusya gümüş, ABD bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu İspanya'dan Alberto Herreros oldu. 9 maçta 161 sayı atan Herreros, 17,9 ortalamayla oynadı. Yugoslavya'dan Dejan Bodiroga, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

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