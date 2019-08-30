FIBA Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor

Çin’de organize edilen FIBA Dünya Kupası’nda perde yarın A, B, C ve D gruplarında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turnuvanın ilk şampiyonu Arjantin olurken, en son ise ABD altın madalyayı kazandı.

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’nda heyecan yarın başlayacak. Turnuvada 4’erli 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura çıkacak. Son iki sırada yer alacak ekipler ise klasman maçları oynayacak. Turnuvanın 2. turunda da ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, çeyrek finale çıkacak. Dünya en büyüğü 15 Eylül’de oynanacak karşılaşma ile belli olacak. Daha önce 24 takımla yapılan turnuva bu yıl ilk kez 32 takımın takımıyla gerçekleşecek.

7 Ülke Olimpiyat Vizesi Alacak

Organizasyonda 7 takım 2020 Tokya Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvada Avrupa ve Amerika kıtasından en iyi 2, Asya, Afrika ve Okyanusya’dan da en iyi derece elde eden 1’er takım olimpiyat vizesi alacak.

İLK KEZ ÇİN’DE

Dünya Kupası, Çin’de ilk kez organize edilecek. Turnuva 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Müsabakalar Çin’in Pekin, Şanghay, Shenzen, Wuhan, Guangzhou, Foshan, Dongguan ve Nanjing şehirlerinde oynanacak.

İLK ŞAMPİYON ARJANTİN

Dünya Basketbol Şampiyonası, 2014’ten bu yana da FIBA Dünya Kupası adıyla düzenleniyor. Turnuva ilk olarak 1950 yılında Arjantin’de gerçekleştirildi. İlk şampiyon finalde ABD’yi 64-50 yenen Arjantin oldu.

EN ÇOK ABD VE YUGOSLAVYA

Dünya Kupası’nda toplam 6 farklı ülke kürsüde ilk sırayı aldı. Geride kalan 17 turnuvada ABD, İspanya, Arjantin, Brezilya, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği şampiyon oldu. Turnuvada en çok 5 kez ile ABD ve Yugoslavya mutlu sona ulaştı. ABD, son iki turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.

12 DEV ADAM’IN EN BÜYÜK BAŞARISI 2010’DA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası’ndaki en iyi derecesini 2010 yılında yaşadı. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri şehirlerinde düzenlenen turnuvada milliler, büyük bir başarı sergileyerek final oynama başarısı gösterdi. Ay-yıldızlılar, finalde ABD’ye 81-64 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

MİLLİLERİN İLK MAÇI PAZAR GÜNÜ JAPONYA’YA KARŞI

A Milli Erkek Basketbol Takımı turnuvada E Grubu’nda ABD, Japonya ve Çekya ile mücadele edecek. Maçlarını Şanghay şehrinde oynayacak olan milliler, turnuvadaki ilk müsabakasında pazar günü TSİ 11.30’da Japonya ile oynayacak. Ay-yıldızlılar, ikinci mücadelesinde turnuvanın favorilerinden ABD ile 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30’da karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, grubun son maçında ise 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30’da Çekya ile oynayacak.

FIBA DÜNYA KUPASI’NDA GRUPLAR VE YER ALAN ÜLKELER ŞÖYLE:

A Grubu: Çin, Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela,

B Grubu: Arjantin, Rusya, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Sırbistan, İtalya, Angola, Filipinler,

E Grubu: TÜRKİYE, ABD, Japonya, Çekya

F Grubu: Yunanistan, Brezilya, Yeni Zelanda, Karadağ

G Grubu: Fransa, Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün

H Grubu: Litvanya, Avustralya, Kanada, Senegal,

Turnuvanın ilk gününde oynanacak karşılaşmaların TSİ programı ise şöyle

A Grubu

11.00 Polonya - Venezuela

15.00 Fildişi Sahili - Çin

B Grubu

11.30 Rusya - Nijerya

15.30 Arjantin - Güney Kore

C Grubu

11.30 İran - Porto Riko

15.30 İspanya - Tunus

D Grubu

10.30 Angola - Sırbistan

14.30 Filipinler - İtalya

(Oğuzhan Ort/İHA)