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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Botaş mağlup

Arka Gdynia takımına 84 - 75 yenilen BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek

Spor 02.10.2019, 21:17 02.10.2019, 21:28
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Botaş mağlup
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İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya'nın Arka Gdynia takımına 84-75 mağlup oldu.

İlk maçı da evinde 88-72 kaybeden BOTAŞ, organizasyona veda etti.

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk periyodunu BOTAŞ'ın 21-19 önde geçtiği maçın devresi 42-42 berabere tamamlandı.

Üçüncü periyodu 62-55 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, salondan 84-75 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

Avrupa Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanamayan BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.

#Arka Gdynia #basketbol #BOTAŞ #eleme turu #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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