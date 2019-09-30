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FIFA'dan Sala'nın bonservisiyle ilgili karar

FIFA, Cardiff City'ye uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcunun bonservisinin ilk taksiti olan 6 milyon avroyu ödemesi talimatı verdi

Spor 30.09.2019, 20:40 30.09.2019, 21:01
FIFA'dan Sala'nın bonservisiyle ilgili karar
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İSTANBUL (AA) - FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon avro olan ilk taksidinin ödenmesine karar verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, Cardiff City'nin 19 Şubat 2019'da oyuncu transferi hakkında yapmış olduğu anlaşma gereği, Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerektiğini kararlaştırmıştır." ifadeleri yer aldı.

Cardiff City ve Nantes'ın açıklanan karara 10 gün içerisinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde itiraz edebilecekleri belirtildi.

Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (16.90 milyon Avro) karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Cardiff City'nin 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmiş, fakat Galler ekibi ödemeyi yapmamıştı.

Bunun üzerine Nantes, FIFA'ya 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidinin ödenmediği yönünde başvuruda bulunmuştu.

#bonservis #Cardiff City #Emiliano Sala #FIFA #FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi #Nantes
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