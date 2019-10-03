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FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası
İSTANBUL (AA) - FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada,...
Spor 03.10.2019, 12:30
İSTANBUL (AA) - FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.
Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.
Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.
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