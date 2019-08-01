Fikret Orman: "Camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin ağustos sayısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi. Orman açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol Takımımız, 2019-20 sezonu hazırlıklarını yeni heyecan ve umutlarla sürdürüyor. Yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın takımımızın başına geçmesiyle önümüzdeki dönemde de önemli başarılara imza atacağımıza ve tüm camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum. 2019-20 futbol sezonunun takımımıza ve diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, Fair-Play ruhunun hakim olduğu, kaos, kavga ve ayrımcılıktan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir yarışın yaşanmasını diliyorum.

Bizim sponsorluk anlaşmalarına bakış açımız, her zaman gönül bağı ilişkisi olmuştur. Bu doğrultuda geçtiğimiz beş sezon boyunca futbol takımımızın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile sözleşmemizi, 36 milyon TL bedelle iki yıl daha uzattık. Kulübümüzün 100. yılındaki şampiyonluğunda da giyim sponsorumuz olan Cacharel’le tekrar buluştuk. Futbol takımımızın 2019-20 ve 2020-21 sezonlarındaki giyim sponsoru olan Cacharel, kulübümüze özel hoş, dinamik, yenilikçi, gençlere ilham veren keyifli bir kapsül koleksiyon hazırladı. Üç sezon formamızı terleten, karakteri ve futboluyla Beşiktaş ailesinin bir parçası olan eski futbolcumuz Fabian Ernst ile de altyapımıza büyük bir katkı sağlayacak iş birliği içine girdik. Beşiktaş Futbol Akademisi ve Eğitim Kampı projemizi hayata geçirirken, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde de Fabian Ernst’in koordinasyonunda spor akademileri açacağız.

Hayatın her anında gururla giydiğimiz yeni sezon formalarımızı kısa bir süre önce taraftarımızla buluşturduk. Birbirinden güzel üç formamızı beğeneceğinizi umarak, bu sezon kadın futboluna ve kadın taraftarlarımıza desteğimizin bir parçası olarak hem iç saha hem deplasman forması olacak şekilde iki adet kadın formasını da satışa çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Beşiktaşlılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen büyük taraftarımızın, yeni formalarımızla maçlarımıza gelerek, başarıya koşacak tüm takımlarımıza destek vereceğine inanıyorum."

(İHA)